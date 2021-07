Śląsk - Warta Poznań 2:2. Można narzekać, ale... po co? (WYNIK 25.70, RELACJA, gola, bramki, skrót, składy)

Śląsk - Warta Poznań 2:2 (WYNIK, 25.07.2021, RELACJA - gole i skrót

Śląsk - Warta. Oczywiście moglibyśmy narzekać, że to tylko remis. Z drugiej strony - po pierwszej połowie wrocławianie równie dobrze mogli przegrywać 0:3, ale przynajmniej dwukrotnie z poważnych opresji ratował ich bardzo dobrymi interwencjami Michał Szromnik. WKS co prawda oddał aż osiem strzałów na bramkę, ale żaden z nich nie był celny. No i to było clou tej części - Warta była zwyczajnie konkretniejsza, co udokumentowała golem Jana Grzesika. Sporo przy tym trafieniu można zarzucić debiutującemu w defensywie Verdasce, który dość łatwo stracił piłkę. Chwilę potem padła bramka.

Po przerwie zobaczyliśmy odmieniony Śląsk i to był obrazek, do którego w sumie przywykliśmy: nie najlepsza pierwsza połowa i zdecydowanie lepsza gra po pauzie. Jest w tym spora konsekwencja i coś, za co WKS pod batutą Magiery można cenić - to znaczy niezależnie od tego, jak kiepsmo wejdzie w mecz, jest w stanie się podnieść i pozytywnie zareagować na to, co dzieje się na boisku.

Tym razem pomogły też zmiany. W przerwie w szatni zostali Waldemar Sobota (znów byliśmy trochę rozczarowani jego występem) oraz Lubambo Musonda. Ich zmiennicy Bartłomiej Pawłowski i Robert Pich tuż po tym, jak pojawili się na płycie Stadionu Wrocław, przeprowadzili akcję, która dała miejscowym wyrównanie. Akcję wykończył Słowak, który - tak jak w Armenii - przeprowadził indywidualną akcję. Trzeba przyznać, że na początku sezonu Pich jest w gazie.