Śląsk - Radomiak. BILETY - gdzie kupić? Wygląda na to, że będzie komplet na stadionie! Transmisja na żywo - gramy o mistrzostwo!

Śląsk - Radomiak. Bilety i transmisja

- To jest już historia - powiedział zaraz po wygranym meczu z Cracovią trener Jacek Magiera. - Liczy się to, jak teraz przygotujemy się pod względem fizycznym i mentalnym do meczu z Radomiakiem. Nie będzie to łatwy mecz, ale chciałbym, żeby był to mecz, w którym ponownie zrobimy komplet na Śląsk - zaapelował szkoleniowiec.

Klub szybko podłapał temat w mediach społecznościowych. Prezes Patryk Załęczny poinformował na platformie X, że Śląsk zgłasza oficjalnie imprezę masową na 40 tys. ludzi. To by oznaczało, że Tarczyński Arena po raz trzeci w tym sezonie na meczu WKS-u wypełni się do ostatniego miejsca. Wcześniej komplet był na Legii i Rakowie.

Ile sprzedano biletów na mecz Śląsk - Radomiak (18.05.2024)

Środa, 15.05, godz. 13 - W sprzedaży zostało niespełna 12 tys. biletów - informuje Śląsk Wrocław.