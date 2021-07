Śląsk poznał potencjalnych rywali w III rundzie Ligi Konferencji

WKS zmagania w Lidze Konferencji Europy rozpoczął od I rundy eliminacji, dwukrotnie pokonując estońskie Paide (2:1 na wyjeździe, 2:0 u siebie). W kolejnej fazie zmagań wrocławianie będą rywalizować z klubem z Armenii - Araratem Erywań. Pierwszy mecz już 22 lipca na wyjeździe, rewanż 29 lipca we Wrocławiu.

Dziś podczas losowania w Nyonie poznaliśmy potencjalnym przeciwników Śląska w III rundzie. Jeśli WKS poradzi sobie z Araratem, zagra z lepszą drużyną z pary Arda Kyrdżali (Bułgaria) vs. Hapoel Beer Szewa (Izrael).

Arda Kyrdżali to czwarty zespół poprzedniego sezonu ligi bułgarskiej. Zespół ten znajduje się w najwyższej klasie rozgrywkowej dopiero od dwóch lat, jednak już zdołał wywalczyć awans do europejskich pucharów. Dla Ardy będzie to pierwszy w historii występ w europejskich pucharach.

Bułgarów czeka jednak bardzo trudne zadanie, ponieważ o trzecią rundę eliminacji powalczą z Hapoelem Beer Szewa, piątą drużyną poprzedniego sezonu ligi izraelskiej. Pięciokrotni mistrzowie kraju będą faworytem tego dwumeczu choćby ze względu na doświadczenie. W poprzednim sezonie Hapoel zdołał się zakwalifikować do fazy grupowej Ligi Europy, gdzie zakończył zmagania w grupie C na trzecim miejscu (przed Niceą, a za Slavią Praga i Bayerem Leverkusen), ale zdołali odnieść zwycięstwo nad późniejszym ćwierćfinalistą - Slavią. W 2016 roku Śląsk mierzył się już z Hapoelem w ramach sparingu na przedsezonowym obozie. Izraelczycy zwyciężyli wówczas 3:0.

Pierwszy mecz ewentualnej III rundy eliminacji WKS rozegra 5 sierpnia na Stadionie Wrocław, rewanż tydzień później na wyjeździe. Losowanie potencjalnych rywali w IV rundzie eliminacji 2 sierpnia, czyli po spotkaniach II rundy, a przed III rundą.