Śląsk – Legia: Druga wygrana WKS-u! Finał coraz bliżej (ZDJĘCIA)

Śląsk Wrocław wygrał z Miedzią Legnica 4:2 w meczu 33. kolejki PKO Ekstraklasy. Oceniliśmy piłkarzy Śląska za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 występ…

Krótko po rozpoczęciu drugiej kwarty przyjezdni rzucili dwie „trójki” (Grzegorz Kamiński i Aric Holman) i wrócili do gry o zwycięstwo, zbliżając się do „Trójkolorowych” na sześć oczek. W ekipie Śląska D.J. Mitchell pochwalił się akcją 3+1, a Szymon Tomczak efektownym wsadem. Podopieczni Ertuğrula Erdoğana starali się uciekać „Legionistom” i na przerwę schodzili przy prowadzeniu 40:30.

Po zmianie stron spotkanie miało dość wyrównany przebieg. Dzięki „trójkom” Mitchella i Justina Bibbsa WKS wyszedł na 16-punktowe prowadzenie i z każdą minutą przybliżał się do drugiej wygranej w półfinałowej serii – w głównej mierze dzięki dobrej postawie Jeremiaha Martina. Trzecia kwarta należała do gospodarzy, którzy powiększyli swoją przewagę i przystąpili do ostatniej „ćwiartki” z prowadzeniem 58:44.