Śląsk - Legia. 30 000 miejsc już zajętych! BILETY - jak i gdzie kupić, jakie są ceny

Śląsk Wrocław - Legia. WKS walczy o komplet na stadionie

Mecz Śląsk Wrocław - Legia Warszawa rozegrany zostanie na stadionie Tarczyński Arena po przerwie reprezentacyjnej, w sobotę 21.10 (godz. 17:30). We Wrocławiu liczą na to, że trybunach zasiądzie komplet widzów i wygląda na to, że tak się stanie.

Bilety rozchodzą się błyskawicznie. W przedsprzedaży - do poniedziałku, do godz. 13:15 - sprzedano ponad 4 tys. wejściówek. Wieczorem tego dani bilety miało już 10 tys. osób, we wtorek rano 13 tys. biletów, a w środę do południa - 18 tys. W piątek rano WKS napisał w mediach społecznościowych, że sprzedano już 30 tys. biletów na mecz Śląsk - Legia. Nie ma już biletów na sektory C i D (mogą pojawić się pojedyncze miejsca po nieopłaconych rezerwacjach). Właściwie skończyły się także na sektor A. Najwięcej wolnych miejsc jest na B, ale przypomnijmy, że tam jest kibicowski młyn.