Śląsk - Hapoel WYNIK i TRANSMISJA NA ŻYWO - Liga Konferencji (SKŁADY - III runda kwalifikacji, gdzie oglądać? o której mecz? 5.08.2021)

Śląsk - Hapoel. Tak blisko, a zarazem tak daleko. Śląsk Wrocław jest już tylko dwa kroki od fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA. To byłaby duża niespodzianka, gdyby drużyna, która w ubiegłym roku zajęła IV miejsca w Ekstraklasie i rozgrywki zaczynała od I rundy kwalifikacji, nagle awansowała do fazy grupowej. Co z tego, że Liga Konferencji jest najmniej prestiżowym pucharem? Liczą się pieniądze i szansa gry z dużo wyżej notowanymi rywalami.

Najpierw trzeba jednak przejść Hapoel Beer Szewa. To drużyna, która w ostatnich latach trzykrotnie grała w fazie grupowej Ligi Europy, trzy lata z rzędu była mistrzem Izraela, a na dodatek w poprzedniej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji wygrała swój dwumecz pewnie 6:0.