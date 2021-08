Śląsk - Hapoel Beer Szewa. Bili Inter, teraz chcą pokonać WKS [SYLWETKA RYWALA]

Hapoel Beer Szewa to klub założony w 1949 roku. Pierwsze lata świetności przypadły na połowę lat 70-tych, kiedy to dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Izraela (1975, 1976). Wówczas też debiutował w europejskich pucharach grają w nieistniejącym już Pucharze Intertoto. W XXI wieku tytuł zdobywali trzykrotnie - nie schodzili z tronu w latach 2016-2018. Trzy razy wygrywali Superpuchar Izraela, dwa razy krajowy puchar. To jest ostatni ich duży sukces (2020).

Poprzedni sezon zakończyli na czwartym miejscu, co dało im awans do Pucharu Konferencji UEFA. Liga izraelska gra podobnym systemem, do którego w ostatnich latach przywykliśmy w Polsce - po rundzie zasadniczej następuje podział na grupę mistrzowską (sześć drużyn) i spadkową (osiem drużyn).

Hapoel Beer Szewa ma sporo doświadczenie w europejskich pucharach. W 2015 roku grał w eliminacjach Ligi Europy, ale odpadł w II rundzie ze szwajcarskim FC Thun (1:1 i 1:2). W kolejnym roku - jako mistrz kraju - grał w eliminacjach Ligi Mistrzów. Wyeliminował kolejno mołdawski Sheriff Tyraspol (3:2 i 0:0), grecki Olympiakos (0:0 i 1:0), by odpaść w decydującej rozgrywce z Celtikiem Glasgow (2:5 i 2:0).

Dzięki tak dobremu występowi rywal Śląska awansował do fazy grupowej Ligi Europy, gdzie m.in. dwukrotnie (!) wygrał z Interem Mediolan. Po awansie w fazę pucharowej lepszy okazał się turecki Besiktas (1:3 i 1:2).