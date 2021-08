Ślady dawnego Wrocławia znalezione podczas remontu podwórka

Do odkrycia drewnianych elementów doszło na głębokości około 2 metrów, podczas pracy koparki. Pogłębiała ona teren pod podziemne pojemniki na odpady. Po przybyciu archeologa, okazało się, że to fragmenty zawalonej kamienicy. W kolejnych warstwach ziemi odkryto ślady po ścianach i stropach budynków z XIX, XVIII, a nawet XVII wieku. Pojedyncze z nich mają widoczne ślady po pożarach, które trawiły Wrocław w przeszłości. Podczas prac natrafiono też na fragmenty naczyń ceramicznych - talerzy, mis i garnków. Ich chronologia określana jest na XV i XVI wiek. Jednak to niejedyne obiekty znalezione przy pl. Nankiera. Odsłonięto również drogę, wykończoną dębowymi deskami i częściowo brukowaną.

- Sama droga ma historię co najmniej 200-letnią, ale trzeba mieć na uwadze, że z biegiem czasu poziom Starego Miasta sukcesywnie się podnosił i warstwy na drodze narastały. Najmłodszy jej poziom, czyli ten przykryty deskami, to prawdopodobnie koniec XIII, początek XIV wieku - tłumaczy dr Robert Szwed, właściciel firmy archeologicznej DELFA.