Sky Tower poszedł pod młotek. Za transakcją stoi węgiersko-cypryjski fundusz

Grupa Develia zawarła przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w Sky Tower we Wrocławiu. Kupcem jest Fundusz Inwestycyjny zarządzany przez Adventum Group. Cenę ustalono na 84,4 mln euro. To już kolejny, spektakularny nabytek węgiersko-cypryjskiej spółki we Wrocławiu. Wcześniej tajemniczy fundusz kupił biurowiec przy placu Orląt Lwowskich.

Sky Tower jest najwyższym budynkiem we Wrocławiu i jednym z najwyższych w Polsce (Całkowita powierzchnia obiektu wynosi ok. 171 tys. kw., zaś jego wysokość to 212 metrów. Wciąż jest najwyższym budynkiem mieszkalnym w kraju). Sky Tower powstał w latach 2007 – 13 na działce o powierzchni 2,7 ha, w kwadracie ulic Powstańców Śląskich, Gwiaździstej, Wielkiej oraz Szczęśliwej. Został wybudowany przez LC Corp, firmę należącą do miliardera Leszka Czarneckiego. Obejmuje podstawę budynku, w której mieści się galeria handlowa oraz dwa budynki mieszkalno-biurowe.