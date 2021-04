Skradziony pierścień kardynała Henryka Gulbinowicza

Informację o zaginionej przesyłce podał Onet. Potwierdził ją nam rzecznik wrocławskiej kurii ksiądz Rafał Kowalski. - Najczęściej takie pierścienie są srebrne, pozłacane albo posrebrzane – mówi ksiądz rzecznik. W dawnych czasach umieszczano w nich relikwie. Dziś tego się nie robi. Szczególnie, że często biskupi dostają takie pierścienie od poprzedników. Ich wartość materialna jest raczej niewielka, inaczej niż ich wartość historyczna i sentymentalna.

Pierścień kardynała Gulbinowicza był pozłacamy. Jakiś czas temu jeden z wrocławskich księży, który po śmierci kardynała, miał ów pierścień, przesłał go krewnym. Była to – mówi nam ksiądz Kowalski – „przesyłka ubezpieczona”. Ale nigdy nie dotarła do adresatów. Po reklamacji na poczcie nadawca dowiedział się, że było włamanie i paczka z pierścieniem zaginęła.

Sprawa pierścienia pojawiła się przy okazji dyskusji o tym, kto miałby – za zmarłego kardynała – wpłacić pieniądze na kościelną fundację św. Józefa, która pomaga ofiarom księży – pedofilów. To jedna z sankcji nałożonych na kardynała tuż przed śmiercią.