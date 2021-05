Sklep pani Wiesławy w Hali Targowej świeci pustkami. Na pomoc ruszyła Widzialna Ręka

Potwierdza, że jest bardzo ciężko, ale nie żali się. Jest dumna ze swojej pracy i tego, że sama potrafi wszystko zrobić. Bo sklep w Hali Targowej to nie tylko praca, to część jej życia. Dla każdego klienta ma ciepły uśmiech i chwilę na rozmowę.

"Wiesia jest jak ten zanikający atom człowieczeństwa w handlu, nad którą nie ślęczy menago Mariusz, z targetami do wyrobienia, dla Wiesi stoisko 164 to część jej życia, dla której każdy klient jest jak osobna historia, a sprzedany produkt to nie tylko parę groszy na kasie, to przede wszystkim - uśmiech na twarzy"- czytamy w poście, który pojawił się na grupie Widzialna Ręka.

Widzialna Ręka to forma pomocy tym, którzy nie zawsze mają śmiałość o nią prosić, a potrzebują jej na pewno. Tak właśnie jest w przypadku Wiesławy, która w swoim sklepie chciała mieć to, co przydatne w domu, aby każdy wyszedł zadowolony. A co jest potrzebne Wiesławie? Klienci. Choć z ekskluzywnych odkurzaczy czy mikserów musiała zrezygnować, w jej sklepie można kupić wszystko, co potrzebne jest w domu. A do tego produkowane w Polsce.