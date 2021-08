Siatkówka plażowa. Duet Gwardii Wrocław najlepszy w Pucharze Polski w Białymstoku

Tegoroczny sezon cyklu Plaża Open był wyjątkowy dla pary Gwardii Wrocław, czyli Jakuba Zdybka i Pawła Lewandowskiego. Siatkarze wystąpili we wszystkich czterech turniejach i cztery razy stanęli na podium: odnieśli dwa turniejowe zwycięstwa (Cieszyn i Białystok), raz rywalizację zakończyli na drugim miejscu (Myślenice), a raz na trzecim (Kołobrzeg).

Ostatni turniej odbył się w stolicy województwa podlaskiego. Od samego początku rozgrywek para Chemeko-System Gwardia Wrocław BVB Team prezentowała bardzo dobrą formę. W finałowym meczu turnieju pewnie pokonali duet Kądzioła/Nowak 2:0, wywalczyli I miejsce na podium, ale także Puchar Polski.

- Do każdego meczu wychodzimy mocno skoncentrowani. Nasi rywale prezentują bardzo dobry poziom i jak było widać ciekawych akcji nie brakowało po obu stronach. Dzisiaj to my byliśmy jednak lepsi. Tydzień temu było trzecie miejsce i stwierdziliśmy wspólnie z Pawłem, że to za mało. Chcieliśmy bardzo wygrać Puchar Polski i cieszę się, że skutecznie nam się to udało - mówił po finałowej rywalizacji Jakub Zdybek.