Siatkówka. Nowik, Szymendera, Śliwka - trzej mistrzowie świata z Dolnego Śląska (ZDJĘCIA)

Cała trójka w naszej reprezentacji U19 gra pierwszoplanowe role. Nowik w ostatnim meczu turnieju zdobył 20 punktów, był najlepszym zawodnikiem spotkania i został MVP turnieju. Szymenderę wybrano do drużyny marzeń mistrzostw, w Śliwka - który także był graczem pierwszej szóstki - błysnął m.in. w półfinale z Iranem, zdobywając 20 punktów.

Cała trójka na co dzień uczy się i gra w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale, do której formalnie są wypożyczeni. Nowik ma długi kontrakt z Gwardią Wrocław więc pewnie po tym sezonie (klasa maturalna) wróci na Dolny Śląsk, gdzie trafił dwa lata temu z Trefla Gdańsk. Początkowo był wypożyczony do Wrocławia, ale potem uznano, że to na tyle duży talent, że warto wykupić jego kontrakt.

Szymenderze umowa się kończy, więc duża teraz rola wrocławskich działaczy, żeby go zatrzymać. Do tej pory grał tylko w rozgrywkach młodzieżowych. Pod skrzydłami Gwardii jest od początku gimnazjum, czyli w sumie sześć lat.