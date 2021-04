Siatkówka. Mark Lebedew odchodzi po sezonie z eWinner Gwardii

– Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z trenerem i relacji, jaką zbudowaliśmy. Mieliśmy jednak świadomość, że takiego specjalistę trudno będzie zatrzymać w pierwszoligowym klubie na dłużej - przyznaje prezes eWinner Gwardii Wrocław, Łukasz Tobys. - Dziękujemy Markowi za to, co dotychczas zrobił we Wrocławiu. Po cichu liczymy, że sezon zostanie okraszony brązowym medalem, zwłaszcza, że byliśmy tak blisko wejścia do finału. Zadecydowało dosłownie kilka piłek... Propozycja z VfB Friedrichshafen to z pewnością duża rzecz, spore wyróżnienie również dla Gwardii. Pozostaje życzyć trenerowi powodzenia i kibicować, żeby jak najszybciej wrócił do mistrzowskiego kursu sprzed lat w lidze niemieckiej - dodaje.

Po zakończeniu rozgrywek w TAURON 1. Lidze w szeregach eWinner Gwardii Wrocław dojdzie do zmiany na stanowisku pierwszego trenera. Mark Lebedew przenosi się bowiem do Niemiec, gdzie obejmie stery VfB Friedrichshafen, drużyny która w 2007 roku wygrała Ligę Mistrzyń.

Kto zastąpi we Wrocławiu Lebedewa?

- Co do nowego trenera drużyny, to mamy kilku kandydatów. Rozmowy trwają. Na pewno postawimy na kogoś, kto będzie ważnym elementem układanki w grze o duże rzeczy w kolejnym sezonie we Wrocławiu. Dlatego potrzebna jest tu cierpliwość i przemyślany wybór - wyjaśnia Tobys.

Lebedew zapewnia, że chociaż jest już dogadany z VfB Friedrichshafen, to jednak we Wrocławiu ma jeszcze coś do zrobienia.

– Jedną z pierwszych rzeczy, o której powiedziałem drużynie po czwartkowym meczu, była kwestia brązowego medalu na koniec sezonu i to nie ze względu na fakt, że lubię wygrywać czy kolekcjonować kolejne krążki. Chciałbym, żebyśmy zdobyli medal na koniec jako nagrodę za naszą pracę, jaką wykonaliśmy trenując razem. Zabrakło nam niewiele, abyśmy awansowali do finału – mówi Mark Lebedew.