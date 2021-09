Siatkówka. Gwardia Wrocław zaczęła drogę do Plus Ligi. Jak idą przygotowania?

Wrocławski klub nie kryje, że interesuje go tylko awans. Z tego też powodu latem nastąpiło solidne wzmocnienie drużyny.

Nazwisko numer jeden to Grzegorz Bociek. W poprzednim sezonie był atakującym i kapitanem Aluron Virtu Warty Zawiercie, a w latach 2016-2017 sięgał dwukrotnie z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle po mistrzostwo Polski. Grał też w reprezentacji. Teraz 30-latek przeniósł się do Wrocławia. 39-letni rozgrywający Lukáš Ticháček wygrywał Ligę Mistrzów, zdobywał mistrzostwo Polski, Niemiec i Czech. Teraz ma pomóc w Gwardii. Do tego może mniej znany, ale za to także bardzo doświadczony, Rafał Sobański. Ten przyjmujący ma za sobą wiele lat gry w Plus Lidze, ale i w I lidze, którą wygrywał dwukrotnie (2011, 2016). W tym roku skończył 30 lat.

Gwardia przygotowania rozpoczęła od meczów na plaży, ale jakiś czas temu weszła już do hali, gdzie zaczęła sparingi z naprawdę mocnymi rywalami. Najpierw była wspólna sesja treningowa w Lubinie z tamtejszym Cuprum (Plus Liga), zakończona gierką, w której gospodarze wygrali 3:1. W miniony czwartek i w sobotę wrocławianie zagrali dwa sparingi z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, czyli zwycięzcą ostatniej Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz wrocławska drużyna wygrała 3:1, chociaż trzeba zaznaczyć, że kędzierzynianie zagrali w mocno rezerwowym składzie. W drugim także lepsza była Gwardia (3:2). We wtorek rywalem pretendenta do awansu była Stal Nysa, czyli kolejny zespół z PlusLigi. Spotkanie rozgrywano w Nysie, a gospodarze wygrali 3:1 (25:18, 25:20, 23:25, 28:26).