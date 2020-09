Siatkówka. Gwardia Wrocław bez KFC, ale wciąż z ambitnymi planami

Plany Gwardii są ambitne. W perspektywie trzech sezonów mówi się o awansie do PlusLigi i stąd m.in. decyzja, by poszukać nowego partnera tytularnego. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak potoczy się dalej ten projekt, chociaż mamy jakieś dziwne przeświadczenie, że wkrótce Wrocław znów będzie miał męską drużynę w siatkarskiej elicie.

Gwardia w kolejnym sezonie I ligi zagra już bez „KFC” w nazwie, chociaż obie strony mają nadzieję, że uda się jeszcze wrócić do tej współpracy. Pewnie niewiele osób pamięta, że umowa z popularną siecią restauracji fast food to nie rok, a ostatnie trzy lata, a więc obie strony współpracowały jeszcze zanim w drużynie pojawił się Kajetan Maćkowiak.

- Pomalutku buduje się drużyna. Na każdy mecz mamy swoje wytyczne, a siatkarze starają się to realizować. Chciałbym, żeby taki stan rzeczy dalej się utrzymywał. Mnie jest przyjemnie trenować tak inteligentny zespół. Wiadomo, zwycięstwa budują, a my cały czas jesteśmy na etapie ciężkiej pracy. W niedzielę kończymy turniej, wracamy do domu, poniedziałek rano na siłowni i kolejna okazja do sprawdzenia się, tym razem w Miliczu. Cały czas będziemy jeszcze tak mocno trenować, bo tak po prostu trzeba - analizował pracę swoich podopiecznych Janczak.

(JG)