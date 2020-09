Siatkarze Gwardii Wrocław idą jak burza. Kolejne zwycięstwo

Od soboty do wtorku siatkarze Gwardii zagrali łącznie szesnaście setów. Po zwycięstwach dwa razy po 3:0 we Wrześni, z pierwszoligowcami z Sulęcina i Kluczborka, trudniejsza przeprawa czekała zespół trenera Krzysztofa Janczaka w Miliczu. To trochę paradoksalne, bo na Dolnym Śląsku przyszło rywalizować z drugoligowcami. A jednak, mecz meczowi nie równy, do tego doszło zmęczenie, ale Gwardia i tak wyszła zwycięsko z tego czterodniowego maratonu.

Finałowy mecz turnieju w Miliczu Gwardziści zagrali w okrojonym składzie. Do dyspozycji trenera nie byli: Tytus Nowik, Adrian Mihułka i Łukasz Lubaczewski. Jakby tego było mało, w trakcie meczu z boiska musiał zejść Krzysztof Gibek, który poczuł ból w stopie.

Jak się okazało, nawet w obliczu takich problemów, Gwardziści potrafili obronić się przed rozochoconymi rywalami. Po dwóch wygranych setach przez siatkarzy żagańskiego Sobieskiego, oba do 22, wrocławianie wrócili do meczu, wygrywając dwukrotnie do 16. W roli przyjmującego gościnnie sprawdził się Damian Wierzbicki. Ciężar zdobywania punktów wzięli za to na siebie Bartosz Pietruczuk i Mateusz Frąc, wybrany MVP tego spotkania. Trzeba też docenić dobrą dystrybucję po stronie rozgrywającego - Mateusza Biernata. Ostatecznie po dwóch wygranych setach, w tie-breaku wrocławianie wygrali do 11. Tym samym dokładając czwarte sparingowe zwycięstwo z rzędu.