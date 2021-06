Setki Białorusinów pod wrocławskim muralem na cześć opozycji

Mural według projektu białoruskiej artystki Anny Redko upamiętnia przyznanie przez Parlament Europejski Nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli białoruskiej opozycji demokratycznej w 2020 roku. Malowidło przedstawiające młodą kobietę owiniętą w białoruska flagę, zdobi ścianę kamienicy przy ulicy Legnickiej 64. - Ta postać na ścianie to suma wszystkich kobiet walczących o wolność Białorusi. To dla nas bardzo ważne, bo wiemy, że nie jesteśmy sami, że możemy liczyć na wsparcie – mówili zebrani Białorusini.

- Reżim próbuje nas zniszczyć, ale to nie niesie ze sobą żadnej przyszłości, a tworzenie daje nam tę przyszłość i w tym my Białorusini jesteśmy bardzo mocni. W każdym takim muralu, czy w każdej nowej piosence i wierszu ujawnia się nowa Białoruś – powiedziała Swietłana Cichanouska.

Zebrani Białorusini podkreślali znaczenie takich wydarzeń. - Ktoś mógłby powiedzieć, ze to tylko gest bez większego znaczenia, ale dla nas takie gesty mają olbrzymią wagę. Wiemy, że możemy liczyć na wsparcie w Polsce i w Europie, że nie osamotnieni w walce z Łukaszenką – powiedział Stanisław od dwóch lat mieszkający we Wrocławiu. - Ta postać na ścianie to suma wszystkich kobiet walczących o wolność Białorusi. Właśnie takie symbole podtrzymują nas na duchu i pokazują, o co walczymy. Za tym powinno też iść wsparcie finansowe dla opozycji, czy choćby stypendia dla chcących studiować w Polsce, czy w Unii Europejskiej – podkreślił Władysław.