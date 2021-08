Serial “Wielka Woda” we Wrocławiu. Dziś powstawał na Kozanowie [ZDJĘCIA] mk

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Ekipa produkująca dla Netfliksa serial o powodzi we Wrocławiu dziś była na Kozanowie Damian Kapinos Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Zdjęcia do serialu Netfliksa pt. “Wielka Woda” rozpoczęły się we wtorek, 3 sierpnia. Reżyserowana przez Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka produkcja to dramat katastroficzny o powodzi, która dotknęła Wrocław w 1997 r. Filmowcy pojawiać się będą w różnych częściach miasta do 12 września oraz w miejscach wcześniej nie zapowiadanych. W piątek, 6 sierpnia, ekipa pojawiła się na Kozanowie.