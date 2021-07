Sensacja na Zamku Grodziec! Czy odkryto tunel pod zamkiem? [ZOBACZCIE ZDJĘCIA] Piotr Krzyżanowski

Wypompowano wodę ze studni a dokładniej cysterny na dziedzińcu Zamku Grodziec. Grupa Eksploracyjna Miesięcznika Odkrywca zeszła do studni z kamerami. Zdjęcia są sensacyjne, powiedział nam Łukasz Orlicki, prowadzący badania. Spod kamiennych głazów, którymi zasypano dno zbiornika, wystaje coś, co przypomina portal. Może to być obudowa tunelu wiodącego w stronę donżonu albo kolejna wnęka niewiadomego pochodzenia. - Legendy mówią o tajemnych przejściach wiodących pod zamkiem. W następnych tygodniach, z wykorzystaniem archeologii, będziemy próbowali dowiedzieć się więcej - tłumaczy Karolina Bardowska, wójt gminy Zagrodno.