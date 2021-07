Seniorzy kroili dżdżownicę i smażyli jajka... na żelazku. Gdzie? We Wrocławiu!

Jedną z seniorek, które walczyły o miejsce na warsztatach, była też Maja Garczyńska, emerytowana pani biolog.

- Po co tu przyszłam? Bo nie chcę patrzeć na podwórko, oparta na poduszce na parapecie. Ani spędzać czasu oglądając seriale. Wole w tych serialach grać: niech mnie oglądają - uśmiecha się pani Maja i jednym tchem wymienia, co robi, żeby nie nudzić się na emeryturze: Akademia Sztuki Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, warsztaty dziennikarskie. - No i teraz to aktorstwo - zobaczymy, jak pójdzie - dodaje.