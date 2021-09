Ściągnęli desperata z torów tuż sprzed nadjeżdżającego pociągu

O mężczyźnie, który chce sobie zrobić krzywdę i na torach czeka na pociąg, poinformowała policję mieszkanka wrocławskich Maślic. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci patrolujący tę część miasta, świadkowie poinformowali ich, że mężczyzna pobiegł po torowisku w kierunku, z którego ma nadjechać pociąg. Zaraz potem rogatki na przejeździe kolejowym zaczęły się zamykać, co oznaczało, że pociąg już się zbliża.

W ślad za mężczyzną wzdłuż torów pobiegli wrocławscy funkcjonariusze sierż. Grzegorz Łagosz i st. post. Karolina Piela. - Po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów zauważyli zbliżający się z dużą prędkością pociąg. Na jego tle pojawiła się również ludzka sylwetka. Następnie rozegrała się scena niczym z filmu, którym niestety to zdarzenie nie było. Policjanci w ostatniej chwili podbiegli do mężczyzny i ściągnęli go z torów, tuż przed czołem pociągu! - relacjonuje sierż. szt. Krzysztof Marcjan z wrocławskiej policji i dodaje, że od tragedii dzieliły całą trójkę sekundy.