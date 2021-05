Schetyna w miejsce Budki, a może Trzaskowski? Michał Jaros mówi o kryzysie w Koalicji Obywatelskiej

Tylko, co to znaczy, bo mi to nic nie mówi. Niedawno Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło Polski Ład. Z tym programem można się zgadzać lub nie, ale tam znalazły się konkrety, choćby dotyczące zmian w podatkach, czy zapowiedzi nowych transferów socjalnych. Lewica w miniony weekend ogłosiła swój program z konkretnymi propozycjami. Pan tymczasem mówi o tworzeniu programu, który „chwyci”. Kiedy wreszcie usłyszymy konkrety?

Wracając do pytania, czy idziemy w lewo, czy w prawo? Taki tradycyjny podział na prawicę i lewicę już się w polityce skończył. To co jest teraz istotne, to umiejętność sprostania wyzwaniom, które stoją przed nami. To jest szukanie szans, łapanie ich a przede wszystkim proponowanie rozwiązań problemów Polek i Polaków. Takim wyzwaniem są na przykład klimat, czyste powietrze i woda. O tym wciąż u nas za mało się mówi i nie chodzi tu tylko o naszą Odrę, ale ogólnie o problem dostępu do wody. To samo jest z wyzwaniami przyszłości dotyczącymi naszej gospodarki oraz ochrony zdrowia. Pojawiają się nowe oczekiwania różnych grup społecznych i trzeba mieć na to odpowiedź a z drugiej strony my akurat wiemy, że nasza agenda musi się skupić nie tylko na rozdawaniu, ale także na tworzeniu bogactwa bo za chwilę nie będzie czego rozdawać. Pierwszym z brzegu przykładem, jaki mogę wskazać, to problemy młodych ludzi wracających do szkół wraz ze znoszeniem obostrzeń pandemicznych, a brakuje psychologów. My akurat wiemy, że bez dobrego wykształcenia nie ma dobrej pracy.

Kiedy usłyszymy konkrety, punkt po punkcie propozycje dla wyborców, którzy są mocno zdezorientowani tym rozchwianiem w Koalicji Obywatelskiej i sporami wokół przywództwa w partii?

Nie chodzi o to, by pisać na kolanie program, który będzie odpowiadał tylko w danej chwili na zapotrzebowanie różnych grup. Takie reagowanie może jest i ważne, ale musi wynikać z czegoś więcej. Musimy się zredefiniować w trzech obszarach: idei, programu i organizacji. Ta organizacja to nie tylko Platforma Obywatelska. To musi być szereg współpracujących z nami stowarzyszeń, ruchów i grup. Przy okazji kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, pojawiły się wokół nas nowi ludzi, zarówno bardzo młodzi, jak i osoby starsze. My dziś musimy wykorzystać ten potencjał. To jest główne wyzwanie organizacyjne, stojące przed nami.

Mówi Pan o koniecznym redefiniowaniu partii i na tej podstawie stworzeniu nowego programu. Jednak ostatnio stoicie w obliczu głębokiego kryzysu przywództwa. Bez mocnego przywódcy z silnym mandatem poparcia ze strony działaczy, to się nie uda, bo po prostu partia wam się rozleci. Co dalej Borysem Budką? Jaką rolę w partii ma dalej pełnić Rafał Trzaskowski ze swoim ruchem i pomysłami w stylu Campus przyszłości? Co z Grzegorzem Schetyną, czy nie zechce odzyskać władzy w partii? Wreszcie, co z Donaldem Tuskiem, na którego niektórzy z waszych działaczy czekają z utęsknieniem? Najpierw trzeba odpowiedzieć na te pytania.