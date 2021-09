„Sąsiedzi” przywiozą muzykę jazzową prosto z Wrocławia

Z sąsiadami warto się poznać. Z sąsiadami warto dobrze żyć. Z sąsiadami warto pojazzować. Właśnie dlatego Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu już po raz czwarty z rzędu zorganizował festiwal muzyki improwizowanej „Sąsiedzi”.

Wszystko zaczęło się w 2018 roku trasą koncertową „Polish Jazz 1918-2018”. Był to projekt, do którego Firlej zaprosił najciekawszych wykonawców muzyki improwizowanej młodego pokolenia z Pragi, Bratysławy, Budapesztu i z Wrocławia. Pomysł był związany z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzycy zaprezentowali wtedy nowoczesne interpretacje szlagierów z lat 30. XX wieku.

– Projekt się odwoływał do wielokulturowości polskiej tradycji, ale też otwierał się na sąsiadów. Tak dobrze poszedł, że poszliśmy za ciosem i postanowiliśmy kontynuować te działania pod nazwą Festiwal „Sąsiedzi” – mówi Olga Szelc z Firleja. – Całe przedsięwzięcie połączyło polskich, czeskich i słowackich promotorów muzyki jazzowej, ale też polskie i słowackie instytucje kultury. Polacy grali w Budapeszcie, Bratysławie, Pradze. To się dzieje w kultowych, jazzowych miejscach – wyjaśnia.