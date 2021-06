Sanepid wydał zgodę na powiększenie limitu kibiców na Olimpijskim. Ponad sześć tysięcy miejsc dla niezaszczepionych Dawid Foltyniewicz

Państwowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu przychylił się do wniosku Betardu Sparty. Kibice podczas meczów WTS-u w PGE Ekstralidze oraz rund cyklu Grand Prix będą mogli wypełnić Stadion Olimpijski niemal do ostatniego miejsca.