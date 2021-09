Samochodowe pasy bezpieczeństwa narodziły się we Wrocławiu

Samochodowa manufaktura Beckmannów swoje największe tryumfy świeciła jeszcze przed I wojną światową, gdy motoryzacja była hobby dla najbogatszych. Ale historia tej rodzinnej firmy przesycona jest miłością do szybkich maszyn i chęcią ich rozwijania. Chociaż wszystko zaczęło się bardzo niewinnie...

Od roweru do samochodu

Firma Otto Beckmanna pojawiła się na wrocławskim rynku w 1874 roku, produkując początkowo... rurki gazowe i sprzęt zegarmistrzowski. – Dopiero w 1884 roku zaczęły tam powstawać rowery i właśnie wtedy pojawił się Beckmann jako marka pojazdów – wyjaśnia Karol Machi, historyk specjalizujący się w dziejach Śląska, który pisze pracę doktorską na temat motoryzacji w naszym regionie. – To była pierwsza śląska fabryka rowerów. Szybko zyskała uznanie w oczach klientów. Jej pojazdy eksportowano, a firma miała na swoim koncie wiele patentów. Otto Beckmann po raz pierwszy zastosował np. zaciski szczękowe w hamulcach rowerów. A jego maszyny brały z powodzeniem udział w wielu wyścigach – dodaje.

Po jego śmierci w 1889 roku rodzinny interes przejął syn, Paul Beckmann. „Wkrótce na ulicach Wrocławia pojawiły się pierwsze automobile, wywołując ogromną sensację. Paul Beckmann postanowił spróbować sił w nowo powstającej branży i w 1898 roku zbudował na licencji czołowej wówczas marki francuskiej De Dion swój pierwszy samochód” – pisał na łamach „Gazety Wrocławskiej” w 2012 roku dr Piotr Sroka, badacz zajmujący się historią Śląska.

Pierwszy wrocławski samochód wyglądał nieco jak powóz bez dachu – pasażerowie siedzieli w nim naprzeciw siebie, a kierowca – z przodu, kręcąc korbą raz w lewo, a raz w prawo (kierownicy wtedy nie używano). – Tak naprawdę była to bardziej mechaniczna bryczka – uśmiecha się Karol Machi.

W tych burzliwych czasach szybkiego rozwoju motoryzacji każda z istniejących firm starała się wprowadzać na rynek jakieś innowacje. O jednej z nich mówi się dzisiaj głównie w kontekście szwedzkiego Volvo, które w latach 50. XX wieku zaczęło stosować w swoich modelach pasy bezpieczeństwa. To rozwiązanie jednak, jak się okazuje, nie zostało wymyślone przez Szwedów. – Już 50 lat wcześniej Paul Beckmann, wożąc trójkę swoich dzieci (Ottona juniora, Ernę i Ilsę), postanowił zadbać o ich bezpieczeństwo. Przyczepiał je więc specjalnym, skórzanym pasem do siedzeń. I w ten sposób powstały pierwsze w historii motoryzacji pasy bezpieczeństwa – opowiada badacz historii dolnośląskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Oczywiście Paul Beckmann chciał sprzedawać swoje samochody wielu ludziom, więc do wybuchu I wojny światowej miał swoje przedstawicielstwa w Berlinie, w Lipsku, we Frankfurcie nad Menem, ale też w Sankt Petersburgu. W 1908 roku kilka beckmannów kupili członkowie rosyjskiej rodziny carskiej. W tym samym roku firma zanotowała inny spektakularny sukces – wygrała przetarg na dostarczenie 50 samochodów berlińskiej korporacji taksówkowej. W czasach, gdy pojawienie się jakiegokolwiek pojazdu spalinowego było niezwykłe, taka transakcja zasługiwała na szczególną uwagę.

Właściciele firm motoryzacyjnych szybko też zauważyli, że sukcesy sportowe są jednym z najlepszych sposobów na zaistnienie w powszechnej świadomości. Dlatego również Paul Beckmann postanowił wystawiać swoje pojazdy w wielu rajdach. Najbardziej spektakularny sukces przyniósł im start w rajdzie Wrocław – Wiedeń w 1903 roku, w którym beckmanny zajęły trzy pierwsze miejsca.