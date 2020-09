Samobójstwo w centrum Wrocławia. Przechodzeń zobaczył wiszącego na drzewie człowieka

Awaria "Czajki". Wojsko buduje most pontonowy z tymczasowym rurociągiem

Do czwartku wojsko wybuduje na Wiśle most pontonowy z rurociągiem, którym popłyną ścieki do stołecznej oczyszczalni "Czajka". Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak obarcza winą za kolejną awarię prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i zapowiada, że miasto będzie musiało...