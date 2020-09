Salmonella w rukoli. Była sprzedawana w Lidl, Biedronce i McDonald's

KOMUNIKAT SIECI BIEDRONKA Osoby, które zakupiły produkt: • RUKOLA MYTA VITAL FRESH 100G • numer partii: 04.09.2020, 05.09.2020, 06.09.2020, numer partii jest jednocześnie terminem przydatności. • MIX SAŁAT Z RUKOLĄ VITAL FRESH 140G • numer partii: 04.09.2020, 05.09.2020, 06.09.2020, 07.09.2020, numer partii jest jednocześnie terminem przydatności. proszone są o jego wyrzucenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu, w którym produkt został zakupiony. Produktu nie należy spożywać. Te partie dostarczono jedynie do sklepów zasilanych przez centra dystrybucyjne w Lubinie i Skarbimierzu

KOMUNIKAT SIECI LIDL

Wycofujemy obecnie z rynku produkty „Eisberg Rukola 100 g”, „Dwupak Mix Sałat z rukolą (2x50 g)” oraz „Mix Sałat z rukolą 140 g” z terminami przydatności do spożycia od 03.09 do 07.09.2020.

Firma „Eisberg Sp. z o.o.” poinformowała, że badanie surowca użytego do produkcji wyżej wskazanych artykułów wykazało obecność Salmonelli. Jako odpowiedzialny społecznie i świadomy przedsiębiorca na pierwszym miejscu zawsze stawiamy jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów.

Ze względu na powyższe zapraszamy do zwrotu artykułów w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. Zwrot towaru dotyczy wyłącznie produktów „Eisberg Rukola 100 g”, „Dwupak Mix Sałat z rukolą (2x50 g)” oraz „Mix Sałat z rukolą 140 g” z terminami przydatności do spożycia od 03.09 do 07.09.2020. Wszystkie inne produkty sprzedawane przez Lidl, w tym pozostałe sałaty, nie są objęte wycofaniem.