Sąd wypuścił niepoczytalnego mężczyznę. Ten na wolności skatowal własną matkę Marcin Rybak

Zdjęcie ilustracyjne Fot. Piotr Krzyzanowski/Polskapresse

Młody mężczyzna skatował swoją matkę. Kobieta walczy o życie w szpitalu. Do tragedii doszło 4 maja. Sprawca – Krzysztof S. jest niepoczytalny i niebezpieczny. Już w marcu prokuratura prosiła sąd o przymusowe leczenie w zamkniętym szpitalu. Ale wniosek do dziś nie został rozpatrzony. Co więcej sąd wypuścił mężczyznę z aresztu. Śledczym udało się wywalczyć zmianę tej ostatniej decyzji. Postanowienie by Krzysztof trafi jednak za kratki – do czasu decyzji o przekazaniu go na leczenie – zapadło 19 kwietnia. Ale do 4 maja ciągle był na wolności.