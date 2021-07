Sąd uchylił wyrok uniewinniający oskarżonego o zabicie własnej żony Adrianna Szurman

Zdjęcie ilustracyjne Piotrhukalo

Sąd Okręgowy w Świdnicy uniewinnił wałbrzyszanina oskarżonego o zabójstwo żony. Był to jeden z najgłośniejszych wyroków ostatnich lat. W prawdziwie amerykańskim stylu. Sędziów zawodowych przegłosowali ławnicy, którzy dysponują takim samym głosem. Teraz jednak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.