Rzadkie imiona. Oto najbardziej oryginalne imiona męskie nadawane we Wrocławiu [GALERIA]

Od 1 stycznia do 31 lipca tego roku urodziło się 4 678 dzieci we Wrocławiu. Najpopularniejsze imiona dla chłopców to Aleksander - (75 chłopców), Franciszek (75 chłopców) i Jan (72 chłopców). A jakie są najrzadsze, najbardziej oryginalne imiona? O takie dane poprosiliśmy Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Niestety, USC nie podaje, ile razy nadano te imiona w ciągu ostatniego półrocza. Wiemy natomiast na pewno, że to najrzadsze i najbardziej oryginalne imiona nadawane we Wrocławiu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by zobaczyć, jakie to imiona i jakie jest ich pochodzenie i znaczenie.