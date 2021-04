Rząd zniesie część obostrzeń na Dolnym Śląsku? Koniec z regionalizacją?

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawić ma plan łagodzenia obostrzeń w związku ze spadającą liczbą zakażeń koronawirusem. Tydzień temu poluzowano obostrzenia w jedenastu województwach. W pięciu regionach ciągle obowiązuje surowy reżim sanitarny.

Do tych regionów należy m. in Dolny Śląsk. A to dlatego, że ciągle jeszcze dużo było zakażeń i dużo było zajętych miejsc w szpitalach. W tej chwili zakażenia i u nas spadają, coraz mniej też jest pacjentów w szpitalach. Choćby w tymczasowym szpitalu przy Rakietowej, gdzie jeszcze w połowie kwietnia liczba pacjentów przekraczała 200. Poważnie zastanawiano się nad koniecznością ewakuacji części dolnośląskich pacjentów do innych regionów. Dziś przy Rakietowej jest zajętych już tylko 86 łóżek.

Spada też liczba zakażeń. Dzisiejszy wskaźnik na Dolnym Śląsku to 18,9 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. To znacznie poniżej progu 30. A to właśnie próg, poniżej którego rząd przewidywało luzowanie obostrzeń. Średnia dla całego kraju to dzisiaj 14,9 zakażeń.