Rusza rekrutacja do szkół średnich we Wrocławiu. Wszystko, co musisz wiedzieć Konrad Bałajewicz

W tym roku we Wrocławiu przygotowano ponad 6,5 tys. miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. Sławomir Kowalski / Polska Press

16 maja rozpoczęła się rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Miejsc nie powinno zabraknąć, ale aby się dostać do wymarzonego liceum czy technikum, należy pomyślnie przejść punktowaną rekrutację. Jak do niej przystąpić? Kiedy będą wyniki? Co jest brane pod uwagę? Objaśniamy, krok po kroku.