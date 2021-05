Rusza Loteria Narodowego Programu Szczepień. Do wygrania gotówka, hulajnogi i samochody

"Kończy się etap, gdy największym wyzwaniem było pozyskanie szczepionek. Coraz większym wyzwaniem będzie przekonywanie Polaków do tego, by się zaszczepić - powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Aby zachęcić Polaków do szczepień, Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Totalizatorem Sportowym, przy udziale spółek Skarbu Państwa uruchamia loterię, w której będzie można wygrać pieniądze, hulajnogi elektryczne, vouchery i samochody hybrydowe.

Loteria Narodowego Programu Szczepień - ZASADY

Loteria rozpocznie się 1 lipca 2021 r.

Udział może wziąć w niej każdy, kto przyjął pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19.

Co 2000. osoba przystępująca do loterii wygrywa 500 zł.

Każdy uczestnik ma 4 szanse na wygraną.

Loteria Narodowego Programu Szczepień - NAGRODY

Nagrody natychmiastowe: 500 zł dla co 2000. uczestnika loterii.

Co tydzień: 2 nagrody po 50.000 zł, hulajnogi elektryczne i vouchery.

Co miesiąc: 2 nagrody po 100 000 zł i samochody hybrydowe.

Finał: 2 nagrody po 1 000 000 zł i samochody hybrydowe.