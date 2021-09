Rozszczelnienie rury z gazem we Wrocławiu. 30 osób ewakuowanych

Przed godziną 15:00, podczas prac budowlanych przy ul. Jerzmanowskiej, operator koparki zauważył uszkodzoną rurę z gazem.

Rozszczelnienie uległa rura gazowa średniego ciśnienia.

Po dotarciu na miejsce wycieku strażacy częściowo zabezpieczyli rurę. Mimo to zdecydowali o ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków do czasu całkowitego usunięcia awarii. Jak poinformował dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, na miejscu interweniuje 10 zastępów straży pożarnej, w tym zastępy chemiczne. Ewakuowano już 30 osób z pobliskich budynków. Nie ma osób poszkodowanych.

Strażacy stawiają kurtyny wodne, aby odizolować wypływ gazu do atmosfery. Policja obstawiła okolice i nie dopuszcza pieszych.

Ulica jest zamknięta, w okolicach Jerzmanowskiej tworzą się korki. Utrudnienia w ruchu dotyczą także komunikacji miejskiej. Nie kursują autobusy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 109 zawracają na przystanku Jerzmanowo Cmentarz.