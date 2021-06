Rozpoczyna się remont mostów na linii kolejowej z Wrocławia do Jelcza. Potrwa ponad dwa lata

Dwa mosty i dwa wiadukty na linii kolejowej z Wrocławia do Jelcza-Miłoszyc idą do remontu. Prace będą prowadzone na linii kolejowej nr 277 prowadzącej przez Wrocław Brochów, Siechnice, Zakrzów Kotowice i Czernicę. To linia przebiegająca na południe od linii 292, która będzie przebiegała przez przystanki Wrocław Strachocin, Wrocław Wojnów i Dobrzykowice. Linia 277 w kierunku Opola ma duże znaczenie w ruchu towarowym, a modernizacje mostów i wiaduktów wpłyną na poprawę przepustowości linii i bezpieczeństwo w ruchu lądowym. Podczas

- Zaplanowana jest gruntowana przebudowa obiektów służących kolei od 1909 r. W efekcie możliwa będzie budowa drugiego toru na mostach i wiaduktach oraz w ich sąsiedztwie. Przebudowa wiaduktu nad drogą wojewódzką - ul. Wrocławską - w Czernicy zapewni - poza jezdnią - ścieżki dla ruchu pieszego i rowerowego. Oprócz przebudowy obiektów wykonana zostanie kompleksowa wymiana torów i rozjazdów. Z myślą o budowie nowego toru poszerzony będzie nasyp - informuje rzecznik prasowym PKP PLK Mirosław Siemieniec.