Rozpoczyna się budowa brakującego odcinka obwodnicy Leśnicy. Jest szansa, że zniknie korek na Kosmonautów

Brakujące cztery kilometry Alei Stabłowickiej

Do tej pory kierowcy wjeżdżający do Wrocławia od strony Środy Śląskiej i Legnicy przekonywali się, że obwodnica Leśnicy nie tyle omija dzielnicę miasta, co prowadzi w całkiem inne jego rejony, a dokładnie - w okolice lotniska. Działo się tak, ponieważ brakowało czterokilometrowego odcinka drogi, która łączyłaby Aleję Kaczorowskiego (obwodnica Leśnicy) w okolicy Jerzmanowa z ul. Kosmonautów na skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa. Dopiero po jego wybudowaniu będzie można realnie ominąć Leśnicę. Na wysokości skrzyżowania Kosmonautów z Fieldorfa (przy nowym szpitalu) skręcimy w budowaną właśnie aleję Stabłowicką, którą dojedziemy do istniejącej już obwodnicy Leśnicy.

Ale to nie wszystko. Każdy, kto wyjeżdża z Wrocławia w stronę Leśnicy drogą krajową 94 doskonale wie, że będzie musiał odstać swoje w korku ciągnącym się od Glinianek aż do skrzyżowania z ulicą Fieldorfa. Na tym odcinku projektanci przewidzieli poszerzenie drogi o kolejne dwa pasy.