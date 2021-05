Rozpoczął się Jarmark Świętojański na wrocławskim Rynku. Zobaczcie zdjęcia red

Zobacz galerię (40 zdjęć) Jarmark Świętojański we wrocławskim Rynku potrwa od 21 maja do 28 czerwca 2021 roku Magdalena Pasiewicz/Polska Press Zobacz galerię (40 zdjęć)

W piątek 21 maja 2021 r. na wrocławskim Rynku i ulicy Świdnickiej rozpoczął się Jarmark Świętojański. To znana wrocławianom i turystom impreza odbywająca się w naszym mieście od lat. Jarmark potrwa do 28 czerwca 2021 r. Co tam można kupić i zjeść? Jakie stoiska stanęły w tym roku? Zobaczcie zdjęcia!