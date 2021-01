Rozbudowa siedziby starostwa we Wrocławiu. Ma być wygodniej i bardziej dostępnie

Siedziba tego urzędu przy ul. Kościuszki będzie miała dobudowane nowe pięciokondygnacyjne skrzydło, w którym będą sale konferencyjne, sala obsługi dla klientów wydziału komunikacji, jednostek starostwa do spraw społecznych oraz biuro obsługi zarządu powiatu. W salach konferencyjnych ma znaleźć się miejsce do spotkań, szkoleń i konferencji z udziałem mieszkańców powiatu i różnych organizacji, takich jak np. koła gospodyń wiejskich, klubów sportowych, sołectw.

Jak przekonuje starosta wrocławski Roman Potocki, rozbudowa związana jest ze wzrostem liczby spraw prowadzonych przez urząd.

Z roku na rok przybywa nam coraz więcej mieszkańców, podmiotów gospodarczych i tym samym klientów urzędu. Widać to po statystykach wydawanych decyzji i pozwoleń. Tylko w zakresie liczby rejestrowanych pojazdów na przestrzeni ostatnich 5 lat, mamy blisko 24-procentowy wzrost wydanych decyzji. Podobnie sytuacja wygląda w obszarze dokumentacji architektoniczno-budowlanej czy geodezyjnej - informuje Potocki i dodaje, że przeniesie części wydziałów do nowego skrzydła C poprawi jakość i komfort pracy wydziałów, które pozostaną w budynku A i B.