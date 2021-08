Rozbili namioty i przypięli się pod urzędem wojewódzkim. Interweniowała policja. Co to za protest? [ZDJĘCIA] Jarosław Jakubczak

We wtorek przed wejściem do urzędu wojewódzkiego pojawiła się grupa około 10 protestujących osób. Młodzi ludzie rozstawili namioty i przypięli się do poręczy przy schodach. Domagają się pomocy dla osób ubiegających się o status uchodźcy.