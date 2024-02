Rolnicy protestują. Duże utrudnienia na obwodnicy Wrocławia. Ciągniki wyjechały na drogi

Protesty rolników na Dolnym Śląsku

Rolnicy protestują też w regionie. Ciągniki pojawiły się na moście Tolerancji w Głogowie . Blokady potrwają dwa dni (29 lutego - 1 marca), czyli od rana w czwartek, do godzin wieczornych w piątek. Uczestnicy zgromadzenia zablokują drogę krajową nr 12 , między mostami drogowymi. Policja apeluje do kierowców o poruszanie się trasami alternatywnymi i wybieranie innych środków transportu.

Głogowska policja wyznaczyła objazdy:

Droga ekspresowej S3 oraz droga krajowa nr 12

Pojazdy jadące w stronę Głogowa z powyższych dróg będą kierowane na rondzie przy zjeździe z S3 Radwanice/Drożów w kierunku miejscowości Nowa Sól. Następnie zjazd z drogi S3 do miejscowości Nowa Sól odbędzie się drogą wojewódzką nr 333, kolejno drogą DW292 aż do ul. Południowej w Nowej Soli w kierunku mostu na Odrze. Po przejeździe przez most objazd będzie kierowany ul. Nowosolską do skrzyżowania z DW321. Następnie drogą wojewódzką nr 321 przez miejscowości Siedlisko, Piękne Kąty, Różanówka, Bielawy, Skidniówek, Ceber, Grodziec Mały aż do drogi DW319. Na skrzyżowaniu dróg DW321 i DW319 do drogi krajowej nr 12 w kierunku Serbów. Od strony miejscowości Serby kierunek odwrotny.