Robot będzie zabijać koronawirusa we Wrocławiu Andrzej Zwoliński

Na przełomie maja i czerwca do polskich szpitali trafi 9 unikatowych urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń o nazwie UVD Robot. Są niemal w stu procentach skuteczne w zabijaniu bakterii, wirusów i grzybów w salach chorych czy w salach operacyjnych. Dwa z nich trafią do szpitali w naszym regionie: Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi we Wrocławiu i do SPZOZ w Świdnicy.