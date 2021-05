Robią kupy na podłogę, kradną deski sedesowe. To przez nich toalety na dworcu zamknięto

Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. "Wszyscy będziemy musieli ponieść pewną cenę" [03.04.2020 r.]

Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w poruszaniu się w związku z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. - Wszyscy chcemy wrócić do normalnego życia. Ale musimy przestrzegać norm i zaleceń. Inaczej nam się to nie uda. Nasze obostrzenia wprowadzamy na najbliższe dwa tygodnie- mówił premier Mateusz Morawicki. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.