Renata Mauer-Różańska i Tadeusz Pawłowski uhonorowani przez władze Wrocławia

To wieloletnia tradycja, że najcenniejsze miejskie wyróżnienia rokrocznie trafiają do laureatów 24 czerwca, w Święto Wrocławia. Jest to nawiązanie do średniowiecznych obchodów dnia Świętego Jana Chrzciciela, patrona wrocławskiej katedry i jednego z dwóch – obok błogosławionego Czesława – patronów Wrocławia.

Najważniejszym punktem dnia była uroczysta Sesja Rady Miejskiej Wrocławia, organizowana w Starym Ratuszu. Właśnie podczas sesji wręczony został tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia, a także Nagrody Wrocławia, Nagrody Prezydenta Wrocławia i Złota Odznaka Honorowa Wrocławia - wyróżnienia przyznawane przez władze miejskie osobom szczególnie zasłużonym dla stolicy Dolnego Śląska.

Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia – „Civitate Wratislaviensi Donatus” odebrała, za całokształt działalności na rzecz miasta, Renata Mauer-Różańska, wybitna sportsmenka, dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie, propagatorka sportu, a szczególnie ruchu olimpijskiego oraz radna Wrocławia.

– W moim przekonaniu sport powinien służyć wszechstronnemu rozwojowi człowieka, zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak też intelektualnej. Zapewniając w naszym mieście możliwość połączenia sportu z kulturą i edukacją, szczególnie dzieciom i młodzieży, nie tylko wspieramy ich rozwój, ale również pomagamy im realizować swoje marzenia – powiedziała Mauer-Różańska.