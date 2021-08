Remonty we wrocławskich szkołach. Co i gdzie się zmieni? [SPRAWDŹ] Kinga Czernichowska

Zdjęcie ilustracyjne Pawel Relikowski / Polska Press

Zobaczcie, co zmieniło się po wakacjach we wrocławskich szkołach. Na przebudowy i prace remontowe w blisko 40 placówkach miasto przeznaczyło ponad 4 mln zł. Jutro do szkół we Wrocławiu wróci około 67 tys. uczniów.