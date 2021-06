Remont ulicy Komandorskiej. Sprawdźcie, co się zmieni

Na odcinku od Swobodnej do Wielkiej wyremontowane zostanie 3600 metrów kw. chodników, 2000 metrów kw. jezdni oraz 500 metrów kw. zatok postojowych. Pojawi się też peron przystankowy.

- Odcinki chodników wytypowane do remontu to strona zachodnia (od ul. Swobodnej do ul. Zaolziańskiej i od ul. Radosnej do ul. Wielkiej), strona wschodnia (od ul. Swobodnej do ul. Studziennej) - mówi Ewa Mazur, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. - Spękana i nierówna nawierzchnia asfaltowa zostanie rozebrana i zastąpiona nową warstwą betonu asfaltowego i kostki betonowej.

W przypadku jezdni zachowana zostanie granitowa poniemiecka kostka, odkształcenia i zapadnięcia zostaną wyrównane. Usunięte natomiast zostaną asfaltowe wykruszone łaty potęgujące wrażenie nierówności.

- Wiele wrocławskich ulic zachowało jeszcze poniemiecką nawierzchnię z kostki granitowej, która charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na działanie wilgoci i niskich temperatur w okresie zimowym – zapewnia Ewa Mazur. - Decyzja o zachowaniu nawierzchni granitowej ma zatem swoje uzasadnienie, szczególnie w przypadku dróg, na których kostka nie uległa degradacji wskutek nadmiernego eksploatowania przez ruch ciężkich pojazdów i które posiadają status dróg osiedlowych z utrzymanym ruchem o charakterze lokalnym. Na takich ulicach nawierzchnia granitowa, po wykonaniu częściowych napraw eliminujących zapadnięcia i nierówności, może nadal pełnić swoją funkcję przez wiele kolejnych lat.

Remont potrwa trzy miesiące.