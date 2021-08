Remont ul. Pomorskiej we Wrocławiu coraz bliżej. Po przebudowie będzie ograniczenie prędkości

Remont ul. Pomorskiej we Wrocławiu chce zrobić dwóch wykonawców

Swoje oferty na pierwszy etap prac złożyła firma Pro-Tra Building (na kwotę 4,8 mln zł) oraz konsorcjum spółek Rotomat i Zakład Sieci i Zasilania (na kwotę 5,4 mln zł).

Wrocławskie Inwestycje planowały wydać na remont 5,1 mln zł. Jeśli złożona oferta spełnia wymogi formalne i umowa zostanie podpisana we wrześniu, to wykonawca będzie miał czas do kwietnia 2022 r. na zakończenie prac. Ofertę mieszczącą się w budżecie złożyła firma, która prowadzi przebudowę mostów Pomorskich. Remont fragmentu ul. Pomorskiej miałby zakończyć się przed otworzeniem mostów.

Co zostanie wyremontowane?

W tym etapie modernizowany będzie nieco ponad 100-metrowy odcinek ul. Pomorskiej mostów Pomorskich do ul. Cybulskiego wraz ze skrzyżowaniem. Inwestycja, o którą zabiegali mieszkańcy, budziła duże emocje, ponieważ po jej ogłoszeniu wojewódzki konserwator zabytków nie zgodził się na zmianę nawierzchni z brukowanej na asfaltową. Ostatecznie przyjęto rozwiązanie kompromisowe, czyli kostka zostanie jako około 6-metrowy pas wzdłuż torowiska i w zatokach parkingowych. Jezdnie i ścieżki rowerowe będą asfaltowe. Chodniki zostaną zbudowane z płyt betonowych.