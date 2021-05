Remont torowiska na Osobowickiej. Sprawdż zmiany w kursowaniu tramwajów

Linia 74 do FAT - od pętli Poświętne przez ul. Żmigrodzką, Trzebnicką, pl. Powstańców Wlkp. (przystanek północny Dworzec Nadodrze [20616]), dalej pojadą stałą trasą.

Do FAT - od pętli Poświętne przez ul. Żmigrodzką, Trzebnicką, pl. Powstańców Wlkp. (tymczasowy przystanek na ul. Trzebnickiej), dalej pojadą stałą trasą.

Linia 70 na Poświętne - przez most Osobowicki, ul. Bałtycką, Żmigrodzką do pętli Poświętne.

Linia 15 ma Poświętne - od ul. Drobnera, pl. Bema, Poniatowskiego, Jedności Narodowej, Słowiańską, pl. Powstańców Wlkp. (przystanek północny Dworzec Nadodrze [20616]), dalej pojadą stałą trasą. Do Parku Południowego - przez ul. Żmigrodzką, Trzebnicką, pl. Powstańców Wlkp. (przystanek północny Dworzec Nadodrze [20616]), a dalej pojadą stałą trasą.

Na Poświętne: - przez ul. Drobnera, pl. Bema, Poniatowskiego, Jedności Narodowej, Słowiańską, pl. Powstańców Wlkp. (przystanek północny Dworzec Nadodrze [20616]), pl. Staszica, Reymonta, most Osobowicki, ul. Bałtycką, Żmigrodzką do pętli Poświętne.

W czwartek 27 maja i w piątek 28 maja MPK przywróci normalny ruch na pl. Powstańców Wielkopolskich.

Linia 15 do Parku Południowego - przez ul. Żmigrodzką, Trzebnicka, pl. Powstańców Wlkp. (przystanek północny Dworzec Nadodrze [20616]), dalej pojadą stałą trasą.

Na Poświętne: tramwaje tej linii powrócą na trasę przez ul. Chrobrego, pl. Powstańców Wlkp. i dalej pojadą stałą trasą.

Linia 70 na Poświętne - objazdem przez most Osobowicki, ul. Bałtycką, Żmigrodzką do pętli Poświętne.

Do FAT - od pętli Poświętne przez ul. Żmigrodzką, Trzebnicką, pl. Powstańców Wlkp. (przystanek północny Dworzec Nadodrze [20616] oraz południowy [20609]), dalej pojadą stałą trasą.