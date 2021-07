Remont torowiska na Jana Pawła II. Są wykonawcy. Kiedy zaczną się prace?

Remont torów na pl. Jana Pawła II ma rozpocząć się po wakacjach. W przetargu na wykonanie prac zgłosiło się trzech wykonawców. Najtańszą ofertę, na 5,9 mln zł, złożył Zakład Sieci i Zasilania. Firma Torhamer zaproponowała ceną 7,6 mln zł, a Pro-Tra Building niemal 8 mln zł. Oferty obecnie są analizowane.

Na pl. Jana Pawła II będą wymienione cztery rozjazdy i skrzyżowanie torowe pomiędzy nimi. Zwrotnice będą ogrzewane i odwodnione, a plac w obrębie torowiska zyska nową nawierzchnię.

Przewoźnik określił stan torów jako przeciętny: zwrotnice i krzyżownice są wyeksploatowane, szyny są zużyte i pękają, nawierzchnia jest pozapadana i z ubytkami. Pierwotnie rozpoczęcie remontu było planowane na wiosnę tego roku.

Cała komunikacja tramwajowa z południowej i wschodniej części Wrocławia do Wrocławskiego Parku Przemysłowego, Pilczyc, Leśnicy, Kozanowa i Stadionu Wrocław odbywa się przez pl. Jana Pawła II. MPK przekonuje teraz, że podczas prac ruch tramwajowy przez plac zostanie utrzymany, ale będzie zmieniony. Ma to być możliwe dzięki podzieleniu remontu na pięć etapów, co pozwoli na wyłączanie z ruchu tylko fragmentów skrzyżowania.

Miejski przewoźnik zapowiada, że także po wakacjach ruszy remont sieci trakcyjnej na Jana Pawła II, ale ma on być prowadzony nocami i bez zmian w komunikacji miejskiej. MPK informuje, że dzięki remontowi przejazd tramwajem przez pl. Jana Pawła II będzie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy.