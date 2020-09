Remont torowiska na Biskupin wstrzymany. Szykuje się komunikacyjny koszmar! (ZDJĘCIA)

Teraz potrzebne jest wprowadzenie zmian w projekcie. Trzeba uwzględnić, że korzenie znajdują się bliżej powierzchni niż początkowo zakładano i zaproponować taką technologię, która umożliwi bezpieczne ułożenie torowiska w tym miejscu, bez szkody dla zabytkowej alei drzew. To może potrwać. Jak długo? Na razie trudno to ocenić, podobnie jak dodatkowe koszty, które pociągną za sobą te zmiany.

Sprawą zbulwersowani są okoliczni mieszkańcy. Podkreślają, że po rozpoczęciu roku szkolnego, a później akademickiego, problemy komunikacyjne na Biskupinie i Bartoszowicach będą narastać. Jednak z Czytelniczek pisze do nas:

Od kilkunastu dni nic się nie dzieje na placu budowy, czy to prawda że podczas prac została naruszona konstrukcja dębów i z tego powodu prace zostały wstrzymane? kiedy zostaną wznowione? Zaczął się rok szkolny, za chwilę wrócą studenci i będzie dramat komunikacyjny na Wielkiej Wyspie, ponieważ teraz zamiast czterech tramwajów, mamy jeden malutki autobusik. Jak mają się w nim pomieścić osoby jadące do pracy, studenci i uczniowie i to w obowiązującym reżimie sanitarnym, gdzie liczba miejsc w autobusach jest ograniczona?!

Czytelniczka Natalia (nazwisko do wiadomości redakcji)